La cittadina di Tropea ha rivolto in suo ultimo saluto a Giovanni Bozzolo, l’insegnante di 27 anni morto a seguito di un’esplosione avvenuta in un garage a Carpi, in provincia di Moedna. (QUI)

L’intera comunità di Tropea si è stratta attorno ai familiari del giovane e in molti hanno preso parte stamani ai funerali nella chiesa dell’Annunziata. Giovanni Bozzolo era conosciuto da tutti come un ragazzo modello e molto generoso.