Processo “Rinascita Scott”: rinviata per Covid l’udienza prevista per oggi

Rinviata per Covid l’udienza prevista per oggi nell’aula bunker di Lamezia Terme nell’ambito del maxi processo “Rinascita Scott”. In particolare, tra le guardie giurate che si occupano del servizio di vigilanza è spuntato un positivo al Coronavirus ed è saltato tutto.

Il presidente del collegio giudicante, Brigida Cavasino, una volta ricevuta la notizia dalle autorità sanitarie ha sospeso il processo – che vedeva il controesame del maresciallo del Ros di Catanzaro Vincenzo Franco – per le necessarie opere di sanificazione. L’udienza è stata rinviata al prossimo 4 gennaio.