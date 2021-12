Covid. Contagi ancora in salita in Calabria: quasi 1600 nuovi positivi, sei i decessi

Numeri sempre più preoccupanti sul fronte del Coronavirus in Calabria. Il bollettino odierno sull’andamento del contagio ci fa infatti registrare una nuova vertiginosa risalita della curva con 1.590 positivi, dunque molti di più rispetto a ieri quando i positivi erano 1.091. (QUI)



Ai nuovi contagi, purtroppo, si affiancano anche altre 6 vittime da o per il Sars-CoV-2, di cui 5 nel Cosentino e una nel Reggino.

Il numero più alto di positivi oggi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+598), seguita da Vibo Valentia (+406), Catanzaro (+285), Cosenza (+161), e Crotone (+13). Sono invece 11 i casi notificata da altra Regione o Paese. Si tratta di casi scoperti dai 12.777 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e che vedono il tasso di positività assestarsi al 12,44%.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto la malattia sono state 108.089, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.601.

Aumentano i contagi e aumenta anche la pressione sulle strutture sanitarie. Nei reparti Covid della regione sono in cura 313 persone e si registrano 18 nuovi ricoveri: 13 a Reggio Calabria, 5 a Cosenza, 2 a Crotone e 2 dimissioni a Catanzaro. Nessun nuovo ingresso si registra invece

In terapia intensiva si trovano invece 28 malati e qui si registrano 4 nuovi ricoveri, di cui 2 a Catanzaro, uno Reggio Calabria e uno a Cosenza. In isolamento domiciliare si trovano invece 12.973 persone (+1.260).

Gli attuali positivi sono in tutto 13.314 (+1.282) mentre i guariti di oggi sono 302, per un totale di 93.174 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 39.587 (+598), mentre i casi attivi sono 5.283. Di questi: 5.148 in isolamento, 126 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.847 i guariti e 457 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 33.070 (+161), mentre i casi attivi sono 3.818. Di questi, 3.713 sono in isolamento, 96 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.533 guariti e 719 deceduti. L' Asp di Cosenza comunica "Oggi si registrano 5 decessi, due avvenuti ieri (1 in T.I. e 1 in Pronto Soccorso Spoke Corigliano Rossano) e 3 a domicilio, avvenuti rispettivamente il 31/10/2021, il 12/11/2021 ed il 13/12/2021 e di cui si è avuta notizia ieri, a seguito di verifica effettuata sulle schede ISTAT di morte. Comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione”.

Nel Catanzarese, i contagi accertati finora sono 14.386 (+285), mentre i casi attivi sono 1.800. Di questi, 1.743 in isolamento, 47 in reparto ed 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.411i guariti e 175 decessi. L' Asp di Catanzaro comunica “292 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione”.

Nel Crotonese, i casi riscontrati sono 10.123 (+132) mentre gli attivi sono 694, di cui 672 in isolamento domiciliare e 22 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.303 i guariti e 126 i deceduti.

Nell Vibonese, infine, i casi covid salgono 9.352 (+403) mentre gli attivi sono 1.580. Di questi: 1.558 si trovano in isolamento, 22 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.658 i guariti e 114 i deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica “406 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione”.