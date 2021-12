Fuochi d’artificio in due negozi di Cirò Marina: denunciati i titolari

Fuochi d’artificio illegali sono stati rinvenuti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina in due esercizi commerciali del posto adibiti alla vendita di casalinghi, giocattoli e abbigliamento.

Nell’ambito dei controlli disposti in occasione delle festività natalizie, con l'obiettivo proprio di frenare il commercio abusivo di artifizi pirotecnici, i militari hanno concentrato la loro attenzione sui due negozi rinvenendo nella prima attività un centinaio di fuochi, del peso di circa 5 kg, e nel secondi di 300 artifizi analoghi per un peso di poco superiore ai 37 kg, appartenenti alle categorie F2-F1.

Gli stessi erano messi in vendita senza la licenza di polizia prevista, così, al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro il materiale affidandolo in custodia giudiziale in attesa della sua distruzione, a un’armeria del luogo munita del relativo permesso.

I titolari delle attività, W.Z., di 44 anni, e P.K., di 43, sono stati denunciati per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.