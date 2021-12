A Caulonia la serata finale della sessione invernale del Tarantella Festival

Si chiama “La mia Calabria” e allieterà gli spettatori della sessione invernale del Kaulonia Tarantella Festival 2021. Arriva alla fine della sua programmazione la kermesse di musica e cultura etnica giunta quest’anno alla XXIII edizione.

Così domani alle 21 sul palco dell’auditorium “Frammartino” salirà il cantautore Armando Quattrone per il gran finale. Saranno ben 10 i musicisti sul palco per interpretare in stile inedito la tradizione popolare calabrese: Alessandro Santacaterina alla chitarra battente e alla lira, Martina Farcomeni all’organetto, Francesco Papillo alle percussioni, Federico Placanica alla batteria, Franky Soldano al sax, Pietro Maida alla tromba e Ilario Roccisano al trombone.

La serata partirà dalle canzoni già conosciute in Calabria e all’estero di Armando per poi scoprire nuove composizioni frutto del ritorno dell’artista calabrese nella sua terra. Nel 2013 Armando ha infatti pubblicato il suo primo album "Positivo" in Germania e nel 2018 il suo secondo album intitolata significativamente "Calabria" pubblicato con la Universal Music, lo ha portato a diventare l’artista italiano emergente più seguito sulle tv, radio e piazze tedesche.