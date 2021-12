Cane ritrovato morto a Crotone, Enpa e Ibis lanciano appello ai cittadini

Giuseppe Trocino

È stata attivata la Procura della Repubblica di Crotone per fare luce sulle cause della morte del cane ritrovato morto sul lungomare di Crotone.

È quanto fanno sapere Giuseppe Trocino, presidente della locale sezione dell’Enpa, e Girolamo Parretta, presidente del circolo Ibis di Crotone.

Entrambe, appreso dai social la notizia del ritrovamento dell'animale, che si ritiene deceduto per dei "barbari maltrattamenti” rimangono in attesa di conoscere gli esiti dell’attività inquirente e invitano tutti i cittadini che abbiano visto qualcosa a contattare i carabinieri per rendere testimonianza.

Trocino e Parretta ricordano poi che non c’è “nessuna certezza sulle cause che hanno causato la morte dell’animale che potranno essere accertate solo a seguito di una autopsia sul corpo dell’animale”.