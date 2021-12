Paola, niente all’alcol dopo le 22 e 30. Si ferma il mercato settimanale

Ancora restrizioni a Paola dove, a seguito della morte di un cittadino del borgo, l’amministrazione ha deciso di adottare misure più stringenti per l’emergenza Covid-19.

Il sindaco ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale dispone il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche dopo le 22.30.

E' stato inoltre istituito il divieto di sostare in piedi per consumare nei pressi di bar e ristoranti, fatta eccezione per gli avventori in fila in attesa di entrare nel locale. Stop inoltre al mercato comunale, previsto domenica 2 gennaio.