Ferimento 34enne a Catanzaro, arrestato il padre dell’ex fidanzata

C’è un arresto per il ferimento di Roberto Sarlo, di 34 anni. La Squadra mobile di Catanzaro ha infatti fermato Giuseppe Stasi, 69 ammi, che secondo gli inquirenti avrebbe attinto a colpi di pistola la vittima, ieri sera, nel quartiere Santa Maria del capoluogo (LEGGI).

Trova dunque conferma la tesi degli investigatori, già trapelata nell’immediatezza, per cui sarebbe stato appunto il padre dell’ex compagna di Sarlo a far fuoco. Stasi è stato fermato già ieri sera e portato in Questura per l’interrogatorio.

La vittima, colpita tra il collo e la mandibola, è stata ricoverata nell'ospedale civile Pugliese e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il 34enne, riverso in una pozza di sangue, è stato trovato da un passante che ha subito chiamato il 113. Per gli investigatori all’origine del gesto ci sarebbero contrasti di natura familiare.