Cinquefrondi, stop ai botti di Capodanno

Stop ai botti di Capodanno a Cinquefrondi. Il sindaco, Michele Conia, ha infatti firmato un’ordinanza con la quale vieta in strada, nelle piazze, nei parchi, nei cortili delle suole e in tutti gli edifici, “l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi rumorosi (categorie F2 e F3) a eccezione di materiali pirotecnici che non causano esplosioni o rumori molesti".

Nel provvedimento che avrà vigore fino al prossimo 7 gennaio, si fa riferimento all'"abuso di tali artifizi senza l'adozione di precauzioni per evitare pericoli e danni per persone e cose e per tutelare il benessere degli animali" e al fatto che l'utilizzo dei botti "incide negativamente sulla sicurezza di tutti". L'inosservanza del divieto contenuto nell'ordinanza prevede per i trasgressori il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro.