Crotone, dimentica di tirare il freno a mano e colpisce monumento di Pitagora

Ha parcheggiato l’auto e ha dimenticato di inserire il freno a mano, il mezzo è andato a sbattere contro la statua in piazza Pitagora a Crotone. È successo nelle prime ore della mattina.

Il monumento, sito in piazza Pitagora, è stato danneggiato. Sul posto sono arrivati gli agenti del comando della Polizia locale che, nel giro di poche ore, hanno fatto i rilievi e ricostruito la vicenda.

Il responsabile dell’incidente è stato già individuato e gli è stato contestato il danno arrecato.

Inoltre, in queste ore gli uomini del Comando stanno visionando i filmati di tutte le telecamere per cercare di rintracciare gli autori dell’uccisione del cagnolino mascotte del centro storico con un petardo. Azione che si sta svolgendo con particolare intensità in considerazione della ignobiltà del gesto.