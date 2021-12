Gioia Tauro, scoperte e sequestrate biciclette contraffatte per bambini

Non si ferma la lotta agli illeciti doganali: l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro ha scoperto, nei giorni scorsi, centinaia di biciclette per bambini contrassegnate da marchi abusivi, e dunque contraffatte, provenienti dalla Cina.

Nel corso di un controllo a campione è stato attenzionato un container contrassegnato come pieno di "attrezzi". Non appena aperto è stato subito appurato come la merce trasportata fosse tutt'altra, per l'appunto biciclette per bambini.

Queste inoltre erano contrassegnate con i personaggi ed i nomi di noti film di animazione e cartoni animati, sebbene sprovvisti di autorizzazione e dunque in violazione delle norme di proprietà industriale.

L'ingente partita di biciclette è stata dunque sequestrata a causa della contraffazione, e perché potenzialmente pericolosi in quanto privi di idonee garanzie di sicurezza.