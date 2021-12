Lorica, l’annuncio di Ferrovie della Calabria: riaprono gli impianti sciistici

“La società Ferrovie della Calabria, sulla base degli impegni assunti con la Regione, la cui nuova Giunta si è attivata da subito per la riapertura, ha assolto in tempi stretti tutti gli adempimenti necessari per mettere in funzione gli impianti sciistici di Lorica in provincia di Cosenza, che da domani 29 dicembre saranno pronti per la loro fruizione”. Inizia così il comunicato diffuso da Ferrovie della Calabria, in merito all’attesa riapertura dell’impianto sciistico di lorica.

“Come noto la gestione degli impianti sono stati affidati alla società attraverso la stipula recente della convenzione con il Comune di Casali del Manco” viene ricordato nel comunicato a firma dell’amministratore unico Aristide Vercillo Martino. “Ci siamo prodigati per espletare tutte le attività necessarie ad ottenere dall’Ustif le autorizzazioni necessarie alla ripartenza”.

“L’apertura di questa ulteriore stazione di risalita, che comprende 1 cabinovia a 8 posti, 1 seggiovia a 4 posti, 1 skilift, permetterà tutti gli amanti della montagna di poter godere del suggestivo panorama mentre gli appassionati di sci potranno usufruire di due piste di Valle Inferno oltre delle piste di rientro della cabinovia e della seggiovia” conclude Martino, ringraziando al Regione ed in particolare l’assessore Fausto Orsomarso per la collaborazione.