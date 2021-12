Lavoro. L’impegno di Filt-Cgil e Ugl Autoferro dà i primi risultati per dipendenti Amc

La Filt-Cgil e UGL autoferro prendono atto con soddisfazione che, a seguito della trattativa fra le scriventi Organizzazioni sindacali e la direzione di AMC del 23 novembre ultimo scorso e la lettera inviata all’Azienda da Filt e Ugl in data 16 dicembre, sono stati “raggiunti alcuni significativi risultati”.

“Il primo risultato – precisano Filt-Cgil e UGL autoferro - è relativo alla proroga degli autisti part-time fino alla chiusura dell’anno scolastico e comunque fino al periodo di emergenza Covid. In secondo luogo, - aggiungono - l’Azienda ha ufficialmente comunicato che entro il mese di gennaio 2022 saranno convocate apposite riunioni per definire una proposta di trasformazione di tutto il personale part-time a full-time secondo criteri e modalità da condividere con il sindacato”.

Filt-Cgil e Ugl autoferro avevano sostenuto nei giorni scorsi la possibilità di calendarizzare le trasformazioni contrattuali, anche per avere la garanzia economica a seguito di assunzione di nuovi servizi, in un tempo frazionato ma entro il prossimo mese di settembre.

In ogni caso, Filt-Cgil e Ugl autoferro informano che continueranno in una vigile interlocuzione con l’azienda al fine di “ottenere tutti i risultati frutto dell’accordo del 23 novembre 2021. In tal senso – precisano - attendiamo di essere formalmente convocati dalla Direzione aziendale”.