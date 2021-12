Covid. Esplosione di contagi dopo il Natale: oltre mille nuovi positivi e 4 morti in 24 ore

Cambiano ancora in modo turbinoso i numeri del bollettino sull’andamento del contagio da Covid in Calabria. Se nella giornata di ieri si è tenuto dei 6.245 tamponi eseguiti che hanno fatto registrare 484 positivi (QUI), oggi la situazione è completamente diversa con ben 11.469 test eseguiti e sono 1.091 i nuovi positivi riscontrati. Un’esplosine di contagi dunque dopo il Natale a cui si accosta, purtroppo, anche la nota dolente di 4 decessi registrati nelle ultime 24 ore, due nel Reggino e due nel Coesnetino.

Ad oggi totale dei morti da o per il coronavirus è di 1.595 dall’esplosione della pandemia. Sono invece 106.499i casi totali di Sars-CoV-2 riscontrati nella regione.

Il maggior aumento di positivi nelle ultime 24 ore si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria, dove si registrano 476 nuovi casi, seguita dalle provincie di Catanzaro (+187), Vibo Valentia, (+184), Crotone (+109), Cosenza (+101). Sono invece 34 i casi riportati da altre regioni.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono in cura 295 persone e si registrano 2 ricoveri a Crotone, 2 a Reggio Calabria e 2 dimissioni a Catanzaro. Nessun nuovo ingresso si registra invece in terapia intensiva, dove si trovano in tutto 24 persone. In isolamento domiciliare si trovano 11.713 persone (+906).

I guariti delle ultime ore sono 179, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 92.872. Gli attuali positivi sono in tutto 12.032 (+908).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 38.989 (+476), mentre i casi attivi sono 4.843. Di questi: 4.722 in isolamento, 113 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.690 i guariti e 456 i decessi. L'Asp di Reggio Calabria comunica 493 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione L' Asp di Cosenza comunica “103 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione”.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 32.909 (+101), mentre i casi attivi sono 3.682. Di questi, 3.583 sono in isolamento, 91 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.513 guariti e 714 deceduti.

Nel Catanzarese, i contagi accertati finora sono 14.101 (+187), mentre i casi attivi sono 1.559. Di questi, 1.502 in isolamento, 49 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.367 i guariti e 175 decessi. L' Asp di Catanzaro comunica “202 nuovi soggetti positivi di cui 15 residenti fuori regione.”

Nel Crotonese, i casi riscontrati sono 9.991 (+109) mentre gli attivi sono 618, di cui 598 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.247i guariti e 126 i deceduti. L'Asp di Crotone comunica “l'incremento dei casi di è 114. In piattaforma ne risultano 109 perché nei giorni precedenti 5 positivi noti sono stati classificati come nuovi casi.”

Nell Vibonese, infine, i casi covid salgono 8.949 (+184) mentre gli attivi sono 1.201. Di questi: 1.179 si trovano in isolamento, 22 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.634 i guariti e 114 i deceduti.