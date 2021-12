Granato: “Paziente senza cure perché privo di green pass”. Presentata denuncia in Procura

Esposto in Procura per la senatrice no vax Bianca Laura Granato. La senatrice, unitamente al Codacons, ha presentato una denuncia in Procura affinché “quanto accaduto non abbia a ripetersi, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini”.

Granato racconta che “il 6 dicembre si sarebbe verificato un clamoroso episodio di cronaca: è stata negata la possibilità di eseguire una “ecografia”, indispensabile per eseguire un intervento chirurgico”.

Episodio avvenuto “nonostante il paziente fosse in possesso della prenotazione. Un intervento programmato, quindi, eppure il paziente è stato respinto in quanto sprovvisto di green pass”.

Granato scrive che “il passaporto sia diventato obbligatorio esclusivamente per gli accompagnatori e non certo per chi ha bisogno di cure. Il nostro Ordinamento non prevede, infatti, che il diritto a ricevere cure possa essere condizionato da un “pass” che non ha alcuna valenza medica. Di conseguenza ci troviamo dinanzi un ingiustificato ed illegittimo diniego”.