Allarme contagi nel Vibonese, positivi sindaco e parroco

È allarme contagi nel Vibonese. A Francavilla Angitola il sindaco, Giuseppe Pizzonia, è risultato positivo. Casi anche a Vazzano dove, il parroco don Ottavio è positivo e ha annunciato che la chiesa verrà sanificata e che per questo motivo le messe previste per oggi e domani non si terranno.

Apprensione anche a Filadelfia, dove circa 50 persone sono risultate positive al test antigenico. A seguito degli eventi che si sono svolti in alcuni negozi del comune, l’Asp Vibonese ha deciso di avviare una campagna di screening e per questo motivo ha installato una postazione al palazzetto dello sport.