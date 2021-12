Troppi contagi a Taverna, sindaco dispone chiusura di bar e gelaterie alle 20

Serrande di bar abbassate alle 20 a Taverna, dove i contagi da Covid-19 corrono. È la decisione del sindaco, Sebastiano Tarantino, che ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura dei bar, incluse gelaterie e pasticcerie, alle 20.

Il provvedimento, che muove dall’aumento dei casi nella fascia compresa tra 18 i e i 35 anni, prevede inoltre lo stop alle feste private e stabilisce la chiusura tutti gli impianti sportivi comunali fino al 7 gennaio

In un comunicato del Comune il primo cittadino ha fatto sapere che l’amministrazione sta registrando “una forte circolazione del virus nella popolazione giovane”, per questo, è scritto nella comunicazione “è fortemente sconsigliato di prendere parte a cene e ricevimenti di ogni genere, e comunque, in via precauzionale, sarebbe opportuno sottoporsi a tampone rapido al fine di prevenire la diffusione di potenziali contagi”.