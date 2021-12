Lofaro: “Ripristinare l’erogazione dei biglietti a tariffa agevolata per pazienti villesi”

Ripristinare l’erogazione dei biglietti a tariffa agevolata per pazienti villesi in cura in Sicilia. È quanto chiede Christian Lofaro, referente Villa San Giovanni in Azione. Per questo motivo Villa San Giovanni in Azione chiede “al commissario prefettizio Oteri e alSub-Commissario Putortì di avviare, con ogni consentita urgenza, un’interlocuzione diretta col Settore Politiche Sociali dell’Ente al fine di espletare tutti gli approfondimenti del caso”.

E chiede ai consiglieri comunali in carica, di dedicarsi “ai problemi reali dei cittadini villesi e non esclusivamente alle strategie pre-elettorali ed ai riposizionamenti in chiave amministrative 2022”.

“Una brutta sorpresa ha interessato 70 famiglie villesi a dicembre: l’interruzione del servizio di erogazione dei biglietti Caronte&Tourist a tariffa agevolata per coloro i quali si recano in Sicilia al fine di sottoporsi a cure mediche o terapie salvavita. Secondo il protocollo stipulato nel settembre 2017 dall’Amministrazione Comunale e dalla società di navigazione, 70 ticket mensili, tramite il Settore Politiche Sociali, venivano erogati agli aventi diritto rispettando un rigido meccanismo di elargizione. L’attribuzione dei biglietti prevedeva infatti in via prioritaria la consegna ai soggetti affetti da patologie oncologiche, pediatriche ed ai soggetti portatori di handicap”.

“L’agevolazione veniva riconosciuta ovviamente ai soli residenti di Villa San Giovanni, previa esibizione di documentazione medica specifica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, almeno una settimana prima dell’eventuale traghettamento, per meglio consentire all’ufficio di competenza di prendere visione della documentazione ed istruire la pratica. Per garantire la massima trasparenza possibile l’elenco dettagliato delle pratiche istruite, corredato dalla documentazione a supporto veniva consegnata alla società erogante, nonché al locale commissariato di Polizia”.

Il servizio ha subito un’inspiegabile interruzione nel mese di dicembre. “Sebbene Caronte&Tourist abbia introdotto nuove tariffe dal 1 gennaio 2022, leggermente inferiori rispetto a quelle vigenti fino al 31 dicembre (per esempio 36,50 € invece di 40,00 per A/R in giornata), i costi per l’attraversamento in auto dello Stretto rimangono comunque proibitivi e non tutti riescono a far fronte a suddette cifre, soprattutto chi è costretto a recarsi in Sicilia con cadenza settimanale e bisettimanale”.

“Da una prima interlocuzione avviata da alcune di queste 70 famiglie che erano beneficiarie dei titoli di viaggio a tariffa agevolata, è emerso che le difficoltà risiedono semplicemente in alcuni intoppi e lungaggini burocratiche da parte degli Uffici Comunali competenti che impediscono alla Caronte&Tourist di concedere il carnet mensile adempiendo così a quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa del 2017”.