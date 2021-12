Covid, la sindaca di Isola: “Scongiurata zona rossa, ma massima allerta per Capodanno”

“L’appello che voglio fare a ristoratori e cittadini è di responsabilità: ai primi chiedo di limitarsi col numero di partecipanti, controllare i green pass ed evitare balli e assembramenti di massa, comunque vietati; stesse cose che chiedo ai cittadini, a cui aggiungo, se possibile, di evitare di partecipare ad eventi con presenza massiccia di persone”. È il messaggio diramato dalla sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, nel quale fa il punto sulla situazione della pandemia in città.

“Dopo il calo dell’ultima settimana, in cui i casi attivi sono passati da 127 a 92, dovuti soprattutto ad un importante numero di guariti e non ad una diminuzione di nuovi casi, la curva potrebbe tornare a salire a nel territorio dopo il lungo week end di festeggiamenti natalizi” è premesso nel comunicato. “Proprio per questo, per ben tre volte nell’ultimo mese, in pieno accordo con il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, abbiamo scongiurato la Zona Rossa con la promessa di essere più responsabili, e io per questo atto di responsabilità confido pienamente nei miei concittadini”.

“Tanti ristoranti si preparano ad effettuare il veglione di Capodanno e noi siamo dalla loro parte, il settore alberghiero ha subito tanto in questi ultimi due anni e questi eventi possono aiutare a ripartire” afferma ancora la prima cittadina, che chiede però la massima attenzione. “Va comunque ricordato che con le nuove disposizioni l’accesso ai luoghi pubblici, in particolare a bar e ristoranti, è consentito esclusivamente ai possessori di Super Green Pass, ovvero solo le persone vaccinate, non sarà valido il semplice tampone, anche nel caso dovesse decadere la Zona Arancione per il nostro comune”.

“Questo mio appello non è contro la ristorazione perché se abbiamo scongiurato la Zona Rossa è solo per permettere ai commercianti di lavorare, e se oggi mi permetto di dare questi consigli è proprio per evitare un nuovo balzo di contagi ed, a quel punto, un’inevitabile Zona Rossa e un nuovo crollo dell’economia” conclude la Vittimberga. “Facciamo si che il primo atto della Regione per il nuovo anno non sia la Zona Rossa per Isola Capo Rizzuto, facciamolo anche per rispetto dei numerosi concittadini che, a causa di questo maledetto virus non sono più tra noi, a loro, e alle loro famiglie, va il mio pensiero più grande”.