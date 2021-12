Covid, aumentano tamponi e nuovi casi (+484): i ricoveri sfondano quota 300

Basta aumentare il numero di tamponi processati per veder salire anche il numero dei nuovi casi da coronavirus in Calabria. Dopo il bollettino di ieri, infatti, i casi tornano a salire: sono 484 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore, assieme purtroppo ad 8 decessi. Dati da considerarsi ancora parzialmente influenzati dal periodo festivo, e che verosimilmente aumenteranno a partire da domani.

Sempre più preoccupante il numero delle ospedalizzazioni, dato che nel giorno di Santo Stefano si sono registrati 24 nuovi ricoveri. Complessivamente i degenti salgono a 317, certificando il superamento delle soglie di attenzione poste dal Ministero della Salute.

Il numero più alto di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+356), seguita da Catanzaro (+61), Vibo Valentia (+57) e Cosenza (+10), mentre a Crotone, incredibilmente, non sarebbe stato rivelato alcun nuovo caso (+0). Processati complessivamente 1 milione e 615.275 tamponi (+6.245) con un tasso di positività che torna al 7,75%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 38.513 (+356), mentre i casi attivi sono 4.375. Di questi: 4.254 in isolamento, 111 in reparto ed 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.684 i guariti e 454 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.914 (+61), mentre i casi attivi sono 1.423. Di questi, 1.366 in isolamento, 50 in reparto ed 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.316 i guariti e 175 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 8.765 (+57) mentre gli attivi sono 1.050. Di questi: 1.028 si trovano in isolamento, 22 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.601 i guariti e 111 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 32.808 (+10), mentre i casi attivi sono 3.631. Di questi, 3.532 sono in isolamento, 91 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.465 guariti e 712 deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimangono infariati a 9.882 (+0) mentre gli attivi sono 550, di cui 532 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.206 i guariti e 126 i deceduti.