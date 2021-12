Maltempo generalizzato su tutta la Calabria: scatta l’allerta gialla

Una nuova perturbazione sta per colpire l'Italia, portando piogge e forti venti sopratutto nel centro-sud. Per tali motivi la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, 28 dicembre, l'allerta gialla su tutta la Calabria.

Attesi forti venti di burrasca provenienti da ovest, che colpiranno prevalentemente la fascia tirrenica calabrese. Previste precipitazioni sparse in tutta la regione, con particolare intensità nella fascia tirrenica centro-meridionale. Possibilità di grandinate ed elevata attività elettrica.

L'allerta è estesa anche su Sicilia, Basilicata, Campania ed alcuni settori della Toscana.