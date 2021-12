Provincia Crotone. Ferrari presenta il suo programma: “Il territorio non merita ultimo posto per qualità della vita”

Nella Sala Giunta della provincia di Crotone si è svolto stamani il consiglio provinciale. Alla presenza dei consiglieri Lagani, Fiorino, Ferrazzo, Manica, Gareri, Lorecchio, Sirianni, Manica e Lo Guarro, il primo punto all’ordine discusso è stato: “Elezioni provinciali di secondo livello del 18 dicembre 2021.Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Presidente e dei consiglieri eletti”.

Dopo l’approvazione del primo punto, esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità, il neo presidente Ferrari ha illustrato le linee programmatiche del suo mandato.

“Immediatamente al lavoro come annunciato durante la cerimonia di proclamazione ed è per questo che ho fortemente voluto presentare già nel corso del primo consiglio provinciale le linee programmatiche di mandato 2021-2025.” Ha esordito Ferrari, che ha poi aggiunto: “L’elezione alla Provincia è un’elezione di secondo livello, ma non certo di secondo piano atteso che gli elettori del consiglio provinciale sono i sindaci e i consiglieri dei 27 comuni della Provincia di Crotone che, a loro volta , sono espressione del voto e della volontà popolare”.

“Allo stesso modo la Provincia non è assolutamente un Ente di secondo piano, -ha precisato il neo Presidente .sia per le numerose funzioni ancora ad essa attribuite e soprattutto per il ruolo di “Soggetto facilitatore” teso a favorire la crescita del territorio attraverso la programmazione ed il coordinamento di tutte le problematiche di carattere sovracomunale; ma anche in quanto luogo di confronto, scambio e crescita delle diverse esigenze territoriali.

Il compito di ogni buon amministratore è quello di lasciare la cosa pubblica amministrata in una situazione migliore di quella trovata. Il territorio della Provincia di Crotone non merita, per la sua storia e per le potenzialità, di essere relegata quasi regolarmente all’ultimo posto per qualità della vita nella classifica annuale del Sole 24 ore. Lavoreremo – ha proseguito il Ferrari - per risalire la postazione nella suddetta classifica nazionale, ma anche e soprattutto per ridare alla Provincia di Crotone il ruolo che gli spetta nel panorama regionale e nazionale.”

Quanto alle nuove linee strategiche della Provincia di Crotone, che al loro interno contengono specifici obiettivi strategici, riguarderanno: Miglioramento della salute organizzativa e finanziaria; Valorizzazione dell’Istruzione di secondo grado; Messa in sicurezza del Territorio e dell’Ambiente.

“La presentazione delle Linee di indirizzo programmatiche – ha concluso Ferrari- rappresenta un punto di partenza per il supporto che chiederò ai Consiglieri ed all’Assemblea dei Sindaci per meglio dirigere le politiche dell’Ente al miglioramento dell’intero territorio provinciale.”