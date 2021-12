Covid, Magorno (IV): “Grazie a medici e infermieri calabresi per lavoro straordinario”

"Il 27 dicembre 2020 le prime vaccinazioni anti #Covid in Italia. È passato un anno, il mondo è ancora costretto a combattere contro questo virus e il vaccino resta l'unica arma a disposizione per pensare di tornare alla normalità. In questo contesto non posso non rinnovare il mio grazie ai medici e agli infermieri della Calabria che con il loro intenso lavoro hanno dato una grande spinta alle vaccinazioni. Meritano non solo il nostro grazie, ma, allo stesso modo dei loro colleghi delle altre regioni, anche il giusto riconoscimento degli straordinari che, come annunciato dal Presidente Occhiuto, riceveranno presto". Così su Facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno.