Giovane vibonese perde la vita in Emilia in una tragica esplosione: atteso il rientro della salama

Giovanni Bozzolo

Natale di dolore a Tropea per la tragica morte giovane docente di matematica, Giovanni Bozzolo, di 27 anni rimasto vittima di un’esplosione in Emilia Romagna.

Il drammatico fatto è avvenuto lo scorso 23 dicembre a Fossoli, una frazione di Carpi. Il 27enne si trovava in un garage con un suo amico, ricoverato in gravi condizioni, e stava tentando di riparare un’auto quando una scintilla avrebbe incendiato una tanica di benzina e provocato l’esplosione. Per il giovane professore non c’è stato purtroppo nulla da fare.

I familiari del giovane, affranti dal dolore, si sono precipitati a Carpi. La cittadina vibonese attende adesso il rientro della salma ma i tempi potrebbero essere un po' lunghi poiché non si esclude l’autopsia sul corpo del ragazzo.