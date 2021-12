Covid in Calabria, casi in calo ma con meno tamponi. In 24 ore 7 decessi

Calo di casi di Covid-19 in Calabria, ma non di decessi. Dopo il boom di ieri, quando sono stati registrati 933 nuovi positivi (LEGGI), oggi il bollettino della Protezione civile registra 321 casi, ma con meno tamponi: 2.470. E sono sette i morti, quattro nel Reggino, uno nel Cosentino, Crotonese e Vibonese.

È il Reggino il territorio che registra più casi con i suoi 249 nuovi positivi, seguono Vibo Valentia (+32), Catanzaro (+23), Cosenza (+9), Crotone (+7), e un caso nel setting fuori regione.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 104.924, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.583. I guariti di oggi sono 172, per un totale di 92.427 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 10.914 (+142).

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie e in particolare sui reparti. In 24 ore sono 16 i nuovi ricoveri (dieci nel Reggino, quattro nel Crotonese e due nel Cosentino), per un totale di 269 pazienti. In terapia intensiva si registra una flessione, con una dimissione nel Reggino nel Catanzarese e un nuovo ricovero nel cosentino. In isolamento domiciliare si trovano invece 10.616 persone (+127).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 249, per un computo totale di 38.157. Attualmente i casi attivi sono 4.140, di cui 101 ricoveri in reparto (+10); 10 in terapia intensiva (-1); 4.029 in isolamento domiciliare (+90). I casi chiusi sono 34.017, di cui 33.565 guariti (+146); 452 deceduti (+4).

Nel Cosentino, dove il totale dei casi è: 32.798, oggi i positivi sono 9. Attualmente i casi attivi sono 3.681, di cui 88 ricoveri in reparto (+2); 12 in terapia intensiva (+1); 3.581 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 29.117, di cui 28.409 guariti (+2); 708 deceduti (+1).

Nel Catanzarese da inizio pandemia si sono ammalati in 13.853, mentre oggi in 23. Attualmente i casi attivi sono 1.416, di cui 52 ricoveri in reparto; 7 in terapia intensiva (-1); 1.357 in isolamento domiciliare (+24). I casi chiusi sono 12.437, di cui 12.263 guariti; 174 deceduti.

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 7 nuovi positivi, per un totale di 9.882. Attualmente i casi attivi sono 563, di cui 18 ricoveri in reparto (+4); 0 in terapia intensiva; 545 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 9.319, di cui 9.194 guariti (+2); 125 deceduti (+1).

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 32, mentre il computo totale si attesta a quota: 8.708. Attualmente i casi attivi sono 1.019, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 1.009 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 7.689, di cui 7.575 guariti (+22); 114 deceduti (+1). Nel setting fuori regione si registra un nuovo caso a domicilio.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registra un nuovo positivo per un totale di 1.526 casi. Al momento si registrano 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; in isolamento 95 (+1). I guariti sono 1.421; i deceduti 10.