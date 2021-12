Covid. Esplosivo il bollettino di Natale: 933 positivi e 4 morti

Si fa sempre più delicata la situazione dei contagi da coronavirus in Calabria. Il bollettino di Natale porta infatti numeri “esplosivi” poiché in solo 24 ore sono stati accertati 933 nuovi contagi (ieri erano 700) e, purtroppo, altre 4 vittime: due nel cosentino e due nel reggino.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+325), seguita dalla provincia di Cosenza (+308) di Catanzaro (+157), di Vibo Valentia (+102), e di Crotone (+39). I restanti casi sono provenienti da altre regioni (+2). Positivi scoperti a fronte di 11.142 processati nelle ultime 24 ore e che vedono il tasso di positività assestarsi al 8,37%.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 104.603, e sono 1.576 i decessi per o con il coronavirus. I guariti di oggi sono 172, per un totale di 92.255persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 10.772 (+757).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, si trovano nei reparti ordinari 253 persone (-2) con 4 dimissioni a Cosenza e due ricoveri a Catanzaro. In terapia intensiva si trovano invece 30 persone e si registra un ricovero a Reggio Calabria e uno a Catanzaro. In isolamento domiciliare si trovano in 10.489 (+757).

