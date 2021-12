Crotone. Minore in pericolo: Polizia e assistenti sociali la mettono in salvo nel giorno di Natale

Si è concluso bene, questa mattina, un servizio a tutela di una minore che ha viste impegnate le assistenti sociali del Comune di Crotone insieme alla Questura della città. Dopo la segnalazione arrivata direttamente all'assessore Pollinzi circa una situazione che avrebbe potuto mettere a rischio la bimba, i servizi sociali e la polizia, notiziata la Procura minorile di Catanzaro, hanno avviato un intervento che ha consentito di metterla in sicurezza.

"Voglio ringraziare di cuore le assistenti sociali, sempre in prima linea, la Polizia di Stato e non ultima la vicesindaca Rossella Parise per la collaborazione in questa incresciosa vicenda. Malgrado le ore di festa nelle proprie famiglie, ciascuno non si è risparmiato per adempiere a un dovere, certo, ma anche e soprattutto per rispondere a quel bisogno di umanità e di condivisione a cui questi tempi difficili ci richiamano. Il Natale non può che essere questo" dichiara l'assessore Pollinzi.