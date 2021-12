Monovolume va fuoristrada lungo la A2: soccorsa intera famiglia

Brutta disavventura quella che ha coinvolto una intera famiglia messinese in viaggio dal trevigiano per far rientro nella terra natia in via delle festività natalizie.

Disavventura fortunatamente a lieto fine: per motivi non ancora del tutto chiariti, lo scorso 23 dicembre il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava lungo l'autostrada A2, tra gli svincoli di Montalto e Cosenza, finendo fuori strada.

A bordo del monovolume viaggiava un'intera famiglia: una coppia di trentenni con tre figli minori ed un cane. Nonostante il mezzo si sia ribaltato, non si sono verificate ferite gravi o situazioni preoccupanti.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Stradale hanno prestato primo soccorso ai malcapitati, registrando solo qualche lieve escoriazione ed un grande spavento.

A causa dell'incidente, il cane - un bulldog francese di nome Rocco - è scappato, ma fortunatamente è stato ritrovato in buone condizioni di salute il giorno dopo, a seguito di un apposito controllo svolto dagli agenti nella zona del sinistro.