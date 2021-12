Rende, annullato il concerto di fine anno

Il consueto concerto di fine anno non si farà. Lo ha annunciato pochi minuti addietro il Comune di Rende, dopo una serie di incontri e dibattiti con il dirigente della Protezione Civile Francesco Minutolo a seguito della comunicazione diffusa dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre, con la quale si vietavano espressamente eventi all'aperto.

Il rischio, come è facile intuire, è legato agli assembramenti: troppe persone si sarebbero ammassate in Via Rossini per seguire l'evento, creando una situazione di potenziale pericolo. Da qui la decisione di annullare tutto e comunicarlo ai cittadini.