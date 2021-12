A fuoco il tetto di una abitazione ed un’auto: nessun ferito

Vigilia di fuoco nel vibonese, dove nel pomeriggio di ieri si sono verificati due incendi segnalati a distanza di poche ore.



Un violento incendio ha interessato un'abitazione sita lungo Via Regina Margherita a Ionadi: nel pomeriggio i residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco dopo che avevano notato del fumo provenire dal tetto della loro casa.

Immediato l'intervento dei vigili. Sul posto sono arrivate un'autobotte ed un'autoscala del distaccamento di Vibo Marina, che hanno subito notato le fiamme già diffuse sul tetto in legno. L'intervento ha permesso di domare l'incendio evitando che si potessero diffondere ai piani sottostanti, arrecando ulteriori danni.

Nel corso dell'intervento, ai vigili è stata segnalata anche un'auto in fiamme lungo la Statale 18: una squadra ha quindi dovuto lasciare i lavori di spegnimento del tetto per raggiungere il veicolo presso il cimitero di Vena Superiore. Secondo quanto ricostruito, il mezzo avrebbe preso fuoco mentre era in transito.

Impegnati complessivamente 15 vigili e 7 automezzi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore.