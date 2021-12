Covid, oltre 700 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

Salgono ancora i nuovi casi da coronavirus in Calabria. Nell’odierno bollettino, con i dati riferiti alle ultime 24 ore, si contano ben 705 nuovi casi accertati a fronte di 309 guariti, e, purtroppo, 5 decessi. Stabile il numero dei ricoveri, che scende a 283 degenti.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Cosenza (+219), seguita da Reggio Calabria (+216), Catanzaro (+180), Crotone (+54) e Vibo Valentia (+32), mentre i restanti casi si registrano da altra Regione o Paese (+4). Processati complessivamente 1 milione e 595.418 tamponi (+11.710) con un tasso di positività che scende al 6,02%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 32.481 (+219), mentre i casi attivi sono 3.405. Di questi, 3.304 sono in isolamento, 90 in reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.371 guariti e 705 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 37.583 (+216), mentre i casi attivi sono 3.854. Di questi: 3.753 in isolamento, 91 in reparto ed 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.283 i guariti e 446 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.673 (+180), mentre i casi attivi sono 1.236. Di questi, 1.179 in isolamento, 50 in reparto ed 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.263 i guariti e 174 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati salgono a 9.836 (+54) mentre gli attivi sono 520, di cui 506 in isolamento domiciliare e 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.192 i guariti e 124 i deceduti.

Nell vibonese, infine, i casi covid salgono 8.574 (+32) mentre gli attivi sono 908. Di questi: 898 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.553 i guariti e 113 i deceduti.