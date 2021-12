Lavoro, Princi: “Raggiunti primi importanti risultati”

“Oggi salutiamo con soddisfazione un risultato di spessore, raggiunto in pochissimo tempo dal nostro insediamento: un piccolo grande regalo di Natale per 71 lavoratori calabresi”. Lo annuncia in un comunicato la vicepresidente della giunta regionale, Giusi Princi, riferendosi alla proposti di modifica alla legge che gestirsce le "risorse del precariato storico, che la Regione Calabria è riuscita a dare maggiore dignità a decine di precari, che da adesso si possono finalmente dire stabilizzati".

"È stato possibile raggiungere questi primi ma significativi risultati con un grande lavoro di squadra grazie al confronto continuo e costruttivo con tutta la macchina amministrativa del Dipartimento regionale, su forte impulso del Presidente Occhiuto" commenta ancora la Princi. "Nonostante l’insediamento sia di poche settimane fa, sono stati giorni di collaborazione molto intensa, in particolare con il direttore generale del Dipartimento con il quale abbiamo individuato soluzioni idonee e praticabili", e prosegue: "la nostra mission è un concreto e definitivo superamento del problema del precariato calabrese".

La modifica ha portato alla stabilizzazione di 71 lavoratori di Calabria Lavoro. "Ulteriore risultato positivo rispetto al tema in questione è stato conseguito con riferimento al personale a tempo indeterminato e parziale di Azienda Calabria Lavoro, prevedendo un incremento dell’attività lavorativa prestata a favore delle strutture amministrative della Giunta, così da rafforzare la capacità degli uffici".

"Le modifiche introdotte hanno un duplice scopo: garantire eguale trattamento economico a tutti i bacini di lavoratori riconducibili al precariato storico, operando una parificazione rispetto ai contributi regionali previsti e accompagnando gli stessi lavoratori nel percorso di contrattualizzazione e di stabilizzazione, garantendo lo svolgimento di attività e l’indennità economica fino al collocamento in quiescenza; riconoscere ai precari contrattualizzati a tempo determinato con Azienda Calabria lavoro da più di 24 mesi il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato" conclude la vicepresidente.