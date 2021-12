Morano, il sindaco proclama la zona arancione

A causa del "progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica" il sindaco di Morano Calabro, Nicolò de Bartolo, ha deciso di inasprire le restrizioni in vista delle festività, proclamando la zona arancione su tutto il territorio comunale fino al prossimo 9 gennaio.

Una misura voluta per evitare nuovi focolai e la diffusione del virus in paese, che è stata confermata dalla tarda serata di ieri. Oltre alle misure previste dalla zona arancione, vietati anche eventi all'aperto ed al chiuso, come spettacoli o serate in locali.