Calcio, la Vigor chiude la stagione con una vittoria

Chiude la stagione 2021 con una vittoria la Vigor. Gli uomini di Mister Perrone fanno loro anche il recupero della nona giornata contro il San Calogero. Dopo un buon primo tempo disputato dai biancoverdi, ma conclusosi sullo 0-0, ci pensano Leta e Biwang nella seconda frazione di gioco a segnare le reti che valgono altri tre punti preziosissimi in ottica classifica.

La partita si accende al settimo minuto, con la rovesciata di Leta termina a lato. Al 13′ Biwang tenta la conclusione, ma tira fuori la palla. Al 15′ Monteleone tenta l’eurogol, provando a sorprendere, senza fortuna, dalla lunga distanza Colosimo.

Dopo appena quindici minuti Scarpino di testa riesce a servire Foderaro, la il tiro è di poco alto sulla traversa. Dopo un minuto Leta tenta un cross, ma il pallone finisce fuori. Subito dopo è sempre Leta a entrare in area. Il tiro finisce poco sopra l’incrocio. Al 45′ la più clamorosa azione da gol arriva allo scadere del primo tempo con Scarpino che manda incredibilmente a lato a portiere battuto.

Il secondo tempo si apre con il tentativo di Leta, che finisce in porta, sul suo tiro dal limite dell’area non può fare nulla Sgrò. La Vigor si prota in vantaggio. Al decimo minuto è sempre il numero dieci biancoverde, a toccare la palla di testa, il colpo sorvola la traversa. Al 12′ la punizione di Monteleone A viene deviata in angolo da Colosimo, bravo in tuffo a salvare la sua porta. Poco dopo il numero uno ospite deve ancora intervenire su un’altra insidiosa conclusione di Leta.

Marasco al 15 si trova solo davanti al portiere, ma Colosimo si fa trovare pronto. Ma è al minuto 30 che Biwang tira e segna. Subito dopo Sgrò di piede nega la gioia del gol a Scarpino. Al 36′ Scardamaglia non riesce a concludere a rete, ma in qualche modo serve Scarpino, la cui conclusione non crea problemi a Sgrò. 39’ tentativo di Bresci, Colosimo blocca.

Vigor 1919: Colosimo, Bubba (27’st Calidonna), Cittadino (2000), Biwang, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri A (2000) (22’st Giudice (2001), Scarpino, Leta (35’st Scardamaglia (2001)), Buccinà (42’st Gallo (2001). A disp.: Nascardi (2002), Gibin (2002, Perri F, Simonetti, Ortolini. All.: Perrone. San Calogero: Sgrò, Galati (2001), Garcea, Maccarone (26’st Bresci (2000), Zinnà (2005), Sangare, Monteleone M (2003) (27’pt Manga), Toscano, Marasco (2001), Pisano (2001) (9’st Maruca),Monteleone A (45’st Prestia). A disp.: Calabria (2005), Giordano. All. Romano.