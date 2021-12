Antivigilia di sangue a Gioia, moto contro camion. Morto centauro di 35 anni

Antivigilia di sangue sulle strade di Gioia Tauro. Questo pomeriggio un centauro 35enne di origini straniere è morto a seguito di un incidente stradale.

Intorno alle 14.30 all’incrocio tra via Ponte Vecchio e via Toscanini, per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata contro un camion.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di salvare il ragazzo, ma le gravi ferite sono state fatali. L’uomo è infatti deceduto. Sul posto anche le forze dell’ordine.