Esplosione in un garage a Carpi, morto insegnante originario di Tropea

È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente che è verificato a Carpi. Questa sera un incendio seguito poi da un’esplosione ha provocato la morte di un 27enne originario di Tropea, G.B., e il ferimento di un altro uomo.

I due erano in un garage dove stavano eseguendo lavori su un’automobile quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato il rogo.

Il 27enne e l’amico sono stati avvolti dalle fiamme. I vicini di casa, vedendo il fuoco, hanno chiamato i soccorsi. Un uomo, inoltre, ha aperto la porta del garage e ha permesso il salvataggio dell’amico del 27enne che, ustionato in varie parti del corpo, è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena preso il Cento Grandi Ustioni.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.