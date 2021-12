Taurianova, imprenditore tenta il suicidio dopo l’arresto

Prima la notifica di custodia cautelare in carcere, poi il tentato suicidio. È successo a Taurianova dove, Carmelo Sposato, 47enne di Taurianova, già condannato in primo grado a 15 anni di carcere per associazione mafiosa a delinquere di stampo mafioso nell’ambito del processo “Terramara Closed”, è stato raggiunto dal provvedimento eseguito dagli agenti.

Prima del trasferimento in carcere ha tuttavia chiesto di andare in bagno e qui si è tagliato le vene. Gli agenti, non vedendolo uscire, hanno aperto la porta e lo hanno trovato sanguinante.

Hanno quindi chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e poi trasferito l’uomo in ospedale.

Nella struttura di Polistena i medici hanno effettuato un intervento ai tendini nella divisione di ortopedia.