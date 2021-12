Troppi contagi a Crotone, arriva la stretta del sindaco

Stop agli eventi che implicano assembramenti all’aperto e obbligo di tamponi. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha firmato una nuova ordinanza con la quale da oggi, giovedì 23 dicembre, fino al 2 gennaio dispone il “divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto” e “per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali simili aperti al pubblico, in cui si svolgono eventi, feste, cenoni natalizi e di fine anno”, chiede “l’obbligo di possedere un green pass rafforzato e, in aggiunta, un tampone negativo o, in alternativa, di possedere un green pass vaccinale che attesti la somministrazione della terza dose”.

Provvedimento firmato dopo “l’aumento esponenziale della diffusione dell’epidemia da Coronavirus”.