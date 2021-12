Crotone. Sequestrati fuochi di artificio, due denunce

Sono due le persone denunciate nel Crotonese per detenzione illegale di artifici pirotecnici e materiale esplodente e per commercio abusivo. Gli agenti del Pasi di Crotone hanno effettuato un controllo all’interno di un box dove hanno trovato e sequestrato circa 30 chili di artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Il titolare è stato denunciato per omessa denuncia di detenzione di prodotti pirotecnici di categoria F2 e F3.

Terminati i controlli a Crotone, la Pasi ha effettuato attività a Cirò Marina e qui, all’interno di un negozio gli agenti hanno scoperto la vendita di prodotti pirotecnici, nonostante non fosse consentita negli esercizi senza licenza di pubblica sicurezza.

Al momento dell’ispezione hanno trovato e sequestrato più di 14 chili di “inferno 500” e “gazza ladra”. La proprietaria dell’attività è stata denunciata per commercio abusivo di materiale esplodente.