Covid-19, in 24 ore 691 nuovi casi e quattro decessi. Aumentano i ricoveri

Quattro decessi (tre nel Reggino e uno nel Cosentino) e 691 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Sono i numeri del bollettino della Protezione civile di oggi, giovedì 23 dicembre. Un aumento dunque rispetto ai positivi di ieri, quando i casi sono stati 676 (QUI).

A seguito dei 9.267 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 222 casi nel Reggino, 178 nel Cosentino, 98 nel Catanzarese, 96 nel Vibonese e 95 nel Crotonese. Sono invece due i casi scoperti nel setting fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 102.965, e sono 1.567 i decessi per o con il coronavirus. I guariti di oggi sono 357, per un totale di 91.774 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 330.

Ricoveri in aumento, in particolare nel Reggino dove altre 19 persone si trovano nei reparti ordinari. In tutta la regione sono 256 i pazienti in reparto (+25), mentre in terapia intensiva si trovano in 28 (-1). In isolamento domiciliare ci sono 9.340 persone (+306).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i positivi totali sono stati 37.367, oggi sono 222. Attualmente i casi attivi sono 3.756, di cui 95 ricoveri in reparto (+19); 8 in terapia intensiva; 3.653 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi sono 33.611, di cui 22.167 guariti (+158); 444 deceduti (+3).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 178, per un totale di 32.262. Attualmente i casi attivi sono 3.311, di cui 90 ricoveri in reparto (+1); 12 in terapia intensiva (-1); 3.209 in isolamento domiciliare (+111). I casi chiusi sono 28.951, di cui 28.249 guariti (+66); 702 deceduti (+1).

Nel Catanzarese da febbraio si sono ammalati in 13.493, nelle ultime 24 ore in 98. Attualmente i casi attivi sono 1.116, di cui 47 ricoveri in reparto (+3); 8 in terapia intensiva; 1.061 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 12.377, di cui 12.203 guariti (+81); 174 deceduti. L' Asp di Catanzaro comunica un positivo fuori regione a domicilio. L' Asp di Vibo Valentia comunica un positivo fuori regione in reparto.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 95, mentre il computo totale si attesta a quota: 9.782. Attualmente i casi attivi sono 477, di cui 13 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 464 in isolamento domiciliare (+79). I casi chiusi sono 9.305, di cui 9.181 guariti (+15); 124 deceduti.

Nel Vibonese da inizio pandemia i casi totali sono stati 8.542, mentre oggi sono 96. Attualmente i casi attivi sono 876, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 866 in isolamento domiciliare (+59). I casi chiusi sono 7.666, di cui 7553 guariti (+37); 113 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da un’altra regione o un altro stato, attualmente i casi totali sono 1.519, quelli di oggi 2. Gli attuali positivi sono in tutto 88, di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliari (+1). I guariti sono 1.421; i deceduti 10.