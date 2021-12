Rallentamenti sull’A2 tra Cosenza sud e Altilia Grimaldi

Rallentamenti sull’autostrada A2 del Mediterraneo. A causa dell’aumento dei volumi di traffico lungo l'intera tratta della A2, in corrispondenza di alcuni cantieri inamovibili si registrano rallentamenti in direzione sud tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia Grimaldi.

Anas per favorire il deflusso e limitare le cose, ha deciso di istituire l’uscita obbligatoria - per tutti i veicoli leggeri di lunga percorrenza - in direzione sud, allo svincolo di Cosenza nord, con proseguimento lungo la SS107, la SS108 e rientro in A2 allo svincolo di Falerna.

Il personale Anas è sul posto per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.