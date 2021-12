Tragedia della Fiumarella, Abramo: “necessario ricordare anche dopo Sessant’anni”

Il candidato a sindaco Sergio Abramo

“Sono trascorsi 60 anni da quel tragico 23 dicembre del 1961 in cui persero la vita, nel disastro ferroviario della Fiumarella, 71 persone. Quel drammatico avvenimento è stato ingiustamente archiviato in un angolo della nostra memoria collettiva, ma è estremamente importante, come è stato fatto anche di recente, che se ne torni a parlare anche per tenere alta l’attenzione affinché eventi del genere non accadano mai più”. Lo dichiara il Sindaco di Catanzaro e presidente della Provincia Sergio Abramo.

“Ricordare il più grave deragliamento ferroviario della storia d’Italia -aggiunge Abramo - è un atto doveroso nei confronti di chi, allora, interruppe la sua vita, fra cui tanti lavoratori e tantissimi giovani e giovanissimi studenti che erano saliti su quel treno che collegava Cosenza a Catanzaro per l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. In 28 rimasero feriti, 71 nostri concittadini persero la vita, tante comunità piansero i propri morti, a partire da quella di Decollatura che pagò il prezzo più alto. A tutti loro rivolgo un pensiero e invito le nostre comunità a fare altrettanto. Anche se sono passati 60 anni,- conclude - non è proprio possibile dimenticare”.