Incidente a San Lucido, chiuso tratto della Statale 107

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, la Strada Statale 107 è attualmente chiusa al transito in entrambe le direzioni al chilometro 7,700, nel comune di San Lucido. Lo rende noto l'Anas, che ha predisposto dei percorsi alternativi lungo la viabilità secondaria.

Giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco ed alle forze dell'ordine, il personale Anas lavorerà alla riapertura della strada ed alla sua messa in sicurezza, al termine dei rilievi del caso per far luce sulla dinamica del sinistro. Da quanto si apprende, vi sarebbe un ferito.