Covid, non c’è tregua: 676 nuovi casi, 7 decessi ed 8 ricoveri in 24 ore

La Calabria sta subendo la quarta ondata di coronavirus, con numeri sempre più preoccupanti. L’odierno bollettino parla chiaro: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 676 nuovi contagi a fronte di 284 guariti, assieme a 7 decessi ed 8 ricoveri (2 in reparto ordinario e 6 in terapia intensiva). Situazioni che ci avvicina giorno dopo giorno, come anticipato ieri, alla zona arancione.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+239), seguita da Catanzaro (+187), Cosenza (+139), Vibo Valentia (+69) e Crotone (+42). Non si registrano casi da altra Regione o Paese (+0). Processati complessivamente 1 milione e 574.441 tamponi (+9.529) con un tasso di positività che risale al 7,09%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 37.145 (+239), mentre i casi attivi sono 3.695. Di questi: 3.611 in isolamento, 76 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 33.009 i guariti e 441 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.395 (+187), mentre i casi attivi sono 1.099. Di questi, 1.047 in isolamento, 44 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.122 i guariti e 174 decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 32.084 (+139), mentre i casi attivi sono 3.200. Di questi, 3.098 sono in isolamento, 89 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.183 guariti e 701 deceduti.

Nell vibonese, i casi covid salgono 8.446 (+69) mentre gli attivi sono 817. Di questi: 807 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.516 i guariti e 113 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.687 (+42) mentre gli attivi sono 397, di cui 385 in isolamento domiciliare e 12 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.166 i guariti e 124 i deceduti.