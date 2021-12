Si finge un fedele per entrare in chiesa ma ruba le offerte: arrestato

Insolita vicenda nella chiesa matrice di San Giorgio Morgeto, dove un quarantaseienne di Siderno è stato arrestato dopo aver rubato le offerte le lasciate dai fedeli. Un furto ben architettato, che ha visto il soggetto in questione fingersi un devoto fedele pur di poter entrare in chiesa e rimanervi per diverse ore.

L’uomo infatti, dopo essersi posizionato tra i primi banchi della navata centrale ed essersi dedicato – almeno apparentemente – ad un intenso momento di preghiera durato diverse ore, ha iniziato a guardarsi intorno con fare sospetto. In altri termini: ha atteso che la chiesa fosse vuota, ed una volta assicuratosi di essere l’unico “fedele” si è avventato contro la custodia delle offerte posta ai piedi della statua del santo, sradicandola e portandola via con se.

Tuttavia, il suo comportamento non è passato inosservato: la chiesa infatti è dotata di un quanto mai provvidenziale impianto di videosorveglianza che ha ripreso tutta la scena. Pur non essendo del posto, i Carabinieri sono riusciti a risalire facilmente al malvivente per via di un rapporto di parentela con una famiglia del posto. Individuata la sua abitazione, a seguito di una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la custodia delle offerte, nascosta tra alcuni utensili della cucina.

Il malvivente è stato così arrestato per direttissima dai militari, mentre la cassetta è stata riconsegnata al parroco della chiesa, Antonio Sorrentino.