Diamante. Il Trofeo Senza Fine fa tappa in Sede COT

"È stato un privilegio e un grande onore aver ospitato il Trofeo Senza Fine celebrativo del Centenario della corsa rosa nella sede del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri in via Vittorio Emanuele sul corso di Diamante". Ad affermarlo il Presidente del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri, Gianfranco Pascale a cui si aggiunge il consiglio direttivo del Consorzio dopo che nel pomeriggio di sabato 18 dicembre 2021 le porte della sede degli operatori turistici si sono aperte alla Coppa del centenario.

"L'arrivo del Trofeo nella nostra città – aggiunge Pascale- ci proietta già ai giorni del 12 e 13 maggio 2022 in cui il 105esimo Giro d'Italia farà doppia tappa sulla Riviera dei Cedri con l'arrivo a Scalea e la partenza, il giorno successivo, da Diamante. Sarà un'occasione importantissima per la promozione turistica derivante da un evento così importante, seguito e amato in tutto il mondo".

Un fuori programma all’interno dei momenti espositivi previsti dall’Amministrazione Comunale diamantese: sul lungomare cittadino e nelle scuole diamantesi dove il Trofeo è stato accompagnato da Mario Labadessa, collezionista di bici storiche e grande appassionato di questo sport intramontabile.

"Ringraziamo l'amministrazione comunale di Diamante e in particolare il Presidente del Consiglio Francesco Bartalotta, per essersi adoperati affinché il Trofeo arrivasse nella nostra città per la gioia di tanti appassionati e tanti curiosi. Una collaborazione che dimostra l'ottima sinergia tra amministratori e operatori turistici locali e il comune intento di lavorare per il bene del territorio", conclude il Presidente del C.O.T. Diamante & Riviera dei Cedri.