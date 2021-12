Jonica Airways pronta ad operare all’aeroporto di Crotone: Pugliese incontra i vertici

Il Commissario della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese ha incontrato nei giorni scorsi alcuni rappresentanti della nuova compagni aerea Jonica Airways in fase di organizzazione al fine di partire con la propria operatività nel 2022 presso l’aeroporto di Crotone.

“Manteniamo sempre alta l’attenzione sulle infrastrutture ed in particolare sull’aeroporto – commenta il Commissario Pugliese - L’incontro con la nuova compagnia aerea Jonica Airways ci è parso molto proficuo poiché l’attivazione di nuove tratte rispondere ad una forte esigenza di mobilità avanzata dai cittadini di tutta la fascia Ionica e, al contempo, alla necessità di ridurre i costi di trasporto delle merci da parte delle aziende. Pertanto, accogliamo favorevolmente la nuova iniziativa imprenditoriale che rimetterebbe al centro non solo l’aeroporto Sant’Anna ma, alla luce dell’auspicata intermodalità, innescherebbe anche la valorizzazione di altre importanti infrastrutture come quella portuale e, di conseguenza, del l’intera provincia di Crotone”.