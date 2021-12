Riperimetrazione Sin, Torromino (Fi): “Azione necessaria, ostacolava sviluppo Zes”

“Il Governo viene impegnato anche ad avviare i lavori di bonifica della medesima Sin, in primis nominando il commissario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione dei relativi interventi, utilizzando le risorse già stanziate”. È quanto afferma il parlamentare crotonese Sergio Torromino, soddisfato per l’approvazione di un emendamento presentato da Forza Italia riguardo la riperimetrazione del Sin Crotone-Cassano-Cerchiara.

“Le zone economiche speciali sono una grande opportunità per il Sud dell’Italia e il Pnrr stanzia per queste aree di sviluppo 660 milioni di euro” ricorda il parlamentare, affermando che il mancato intervento avrebbe ostacolato lo sviluppo di queste aree. “A queste risorse si aggiungono quelle della programmazione regionale dei Fondi strutturali 2021/2027, il Fondo di sviluppo e coesione e altri interventi già programmati”.

“Per la provincia di Crotone tali opportunità sono fondamentali per accompagnare e rafforzare importanti investimenti” prosegue l’esponente forzista. “Queste infrastrutture se adeguatamente raccordate e collegate ad un moderno sistema stradale e ferroviario, possono attrarre nuove iniziative, necessarie a dare slancio allo sviluppo dell’area orientale della Calabria”.

“Anche il progetto Antica Kroton per il quale sono stati stanziati 65 milioni di euro, stenta a decollare in quanto occorre risolvere il problema della bonifica ambientale, senza la quale non si può procedere al completo recupero dell'area archeologica” conclude. “Sono sicuro che la Regione svolgerà un ruolo fondamentale in questo procedimento e stiamo operando in piena sinergia con il presidente Occhiuto nell’ottica di garantire e accelerare lo sviluppo dei nostri territori”.