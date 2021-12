Covid, oltre 250 ricoverati: aumentano contagi (+474) e decessi (+6)

Il numero dei contagi nell’odierno bollettino sull’andamento del coronavirus in Calabria è pressochè invariato rispetto a ieri, con 474 nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore. A preoccupare però sono altri due dati: anzitutto il numero dei decessi (+6) seguito da un ulteriore aumento di ricoveri in terapia intensiva (+3), che porta complessivamente i ricoverati a quota 252.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+302), seguita da Catanzaro (+71), Cosenza (+61), Crotone (+24) e Vibo Valentia (+16). Non si registrano casi da altra Regione o Paese (+0). Processati complessivamente 1 milione e 564.912 tamponi (+9.856) con un tasso di positività al 4,81%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 36.906 (+302), mentre i casi attivi sono 3.573. Di questi: 3.488 in isolamento, 76 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.895 i guariti e 438 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.208 (+71), mentre i casi attivi sono 949. Di questi, 904 in isolamento, 39 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.085 i guariti e 174 decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 31.945 (+61), mentre i casi attivi sono 3.118. Di questi, 3.015 sono in isolamento, 95 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.129 guariti e 698 deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati salgono a 9.645 (+24) mentre gli attivi sono 405, di cui 396 in isolamento domiciliare e 9 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.116 i guariti e 124 i deceduti.

Nell vibonese, infine, i casi covid salgono 8.377 (+16) mentre gli attivi sono 778. Di questi: 768 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.487 i guariti e 112 i deceduti.

IN ARRIVO NUOVO STOCK DI VACCINI MODERNA

Nonostante questi numeri, la campagna vaccinale prosegue. Atteso per domani un nuovo carico da ben 21.100 vaccini Moderna, che saranno consegnati tramite i furgoni speciali di Sda impegnati oramai da inizio pandemia in questo delicato compito assieme a Poste Italiane.



I vaccini saranno distribuiti grazie all’aiuto dei Carabinieri e dell’Esercito, che li consegneranno direttamente presso gli ospedali destinatari. Nello specifico: 8.600 andranno a Castrovillari, 4.600 a Lamezia Terme, 2.100 a Vibo Valentia, 2.100 a Crotone e 6.700 a Melito Porto Salvo.