Pnnr, Nesci: “Occasione per sanare il gap e rilanciare il Sud”

Dalila Nesci

"L’attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro il 2026 è di cruciale importanza per evitare che vengano accumulati ulteriori divari tra i territori". Lo afferma in un comunicato Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud.



"Non solo abbiamo l’occasione di colmare il gap rispetto al Centro-Nord, ma anche di rilanciare il Mezzogiorno sul piano economico e sociale" dichiara ancora in conclusione. "Con il Pnrr possiamo attuare interventi di perequazione territoriale e politiche orientate al rilancio del Sud, a partire dalla sostenibilità ambientale, dall’ammodernamento infrastrutturale e dalla transizione digitale che rappresentano un volano di sviluppo".